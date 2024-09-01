В «Атланте» заявили, что Миранчук быстрее адаптируется в клубе из-за невызова в сборную

В «Атланте Юнайтед» считают, что российский атакующий полузащитник команды Алексей Миранчук сможет быстрее адаптироваться в американском клубе из-за его непопадания в заявку сборной России на сентябрьские товарищеские матчи, которые пройдут во вьетнамском Ханое.

«Алексей останется в «Атланте» в сентябрьскую паузу на матчи сборных. Он сможет лучше привыкнуть и адаптироваться в клубе», — приводит слова пресс-службы американского клуба ТАСС.

Напомним, 5 сентября сборная России встретится с вьетнамской национальной командой. 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Таиландом.

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

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