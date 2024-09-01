Московское «Динамо» упустило победу над «Оренбургом» на 90+5-й минуте

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.

На 20-й минуте иранский нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан вывел свою команду вперёд. На 64-й минуте московское «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который не сумел реализовать нападающий Константин Тюкавин, однако мяч в собственные ворота добил Матиас Перес. На 72-й минуте арбитр вновь назначил пенальти в ворота хозяев. Удар с 11-метровой отметки реализовал марокканский новичок москвичей Эль-Мехди Маухуб. На 90+5-й минуте Матиас Перес сравнял счёт.

На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на пятой строчке турнирной таблицы. «Оренбург» с шестью очками идёт 11-м.