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Оренбург — Динамо Москва, результат матча 1 сентября 2024, счёт 2:2, РПЛ 2024/2025

Московское «Динамо» упустило победу над «Оренбургом» на 90+5-й минуте
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Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Сахархизан – 20'     1:1 Перес – 64'     1:2 Маухуб – 72'     2:2 Перес – 90+5'    

На 20-й минуте иранский нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан вывел свою команду вперёд. На 64-й минуте московское «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который не сумел реализовать нападающий Константин Тюкавин, однако мяч в собственные ворота добил Матиас Перес. На 72-й минуте арбитр вновь назначил пенальти в ворота хозяев. Удар с 11-метровой отметки реализовал марокканский новичок москвичей Эль-Мехди Маухуб. На 90+5-й минуте Матиас Перес сравнял счёт.

На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на пятой строчке турнирной таблицы. «Оренбург» с шестью очками идёт 11-м.

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