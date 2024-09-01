«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Мартинес, Дало, де Лигт, Каземиро, Майну, Гарначо, Фернандеш, Рашфорд, Зиркзее.

«Ливерпуль»: Бекер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Салах, Диас, Жота.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за два матча. «Ливерпуль» заработал шесть очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого девять очков в трёх играх.

В первом круге минувшего сезона АПЛ команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» также поделили очки (2:2).