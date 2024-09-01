Коул Палмер — лучший ассистент топ-5 лиг с момента его дебюта за «Челси»

Атакующий полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер стал лучшим ассистентом топ-5 лиг с момента его дебюта за лондонский клуб в сентябре 2023 года. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Коул Палмер отдал 15 результативных передач за «Челси» в АПЛ. Сегодня, 1 сентября, Коул сделал голевую передачу в матче с «Кристал Пэлас». В прошлом туре он совершил три голевые передачи в матче с «Вулверхэмптоном». В новом сезоне у полузащитника уже четыре голевых паса — это лучший результат в АПЛ после первых трёх туров сезона со времён Поля Погба в сезоне-2021/2022 (пять результативных передач).

Коул Палмер в прошлом сезоне сыграл 46 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет € 80 млн.