«Соболева будет ждать горячий приём». Валерий Новиков — о переходе форварда в «Зенит»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Переход получился немного скандальным, конечно. В Москве теперь его будет ждать горячий приём на стадионе «Спартака». У Соболева впереди очень много работы, ему нужно будет заработать место в стартовом составе новой команды и закрепиться там.

Как я отношусь к таким переходам? Это его решение, заработать место в основе Александр способен. Это его выбор, теперь пусть доказывает на тренировках, что его не зря купили», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, 30 августа санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о трансфере Александра Соболева из московского «Спартака». За сине-бело-голубых форвард будет выступать под седьмым номером. Соглашение сторон рассчитано на три года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.