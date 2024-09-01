«Челси» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ
Поделиться
Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж». В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Итоговый результат — 1:1.
Англия — Премьер-лига . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Джексон – 25' 1:1 Эзе – 53'
На 25-й минуте забил нападающий «Челси» Николас Джексон. Ему ассистировал полузащитник Коул Палмер. На 53-й минуте счёт сравнял полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.
После этого матча в активе «Челси» стало четыре очка. Подопечные Энцо Марески занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с одним очком располагается на 16-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити», который набрал девять очков за три игры.
Комментарии
- 1 сентября 2024
-
18:04
-
17:52
-
17:51
-
17:40
-
17:29
-
17:29
-
17:28
-
17:19
-
17:15
-
17:07
-
17:03
-
17:00
-
16:45
-
16:44
-
16:42
-
16:36
-
16:35
-
16:31
-
16:28
-
16:25
-
16:17
-
16:12
-
16:10
-
16:04
-
15:50
-
15:47
-
15:41
-
15:26
-
15:24
-
15:17
-
15:15
-
15:12
-
15:00
-
14:42
-
14:40