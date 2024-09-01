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«Челси» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ

«Челси» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ
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Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж». В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Итоговый результат — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Джексон – 25'     1:1 Эзе – 53'    

На 25-й минуте забил нападающий «Челси» Николас Джексон. Ему ассистировал полузащитник Коул Палмер. На 53-й минуте счёт сравнял полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.

После этого матча в активе «Челси» стало четыре очка. Подопечные Энцо Марески занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с одним очком располагается на 16-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити», который набрал девять очков за три игры.

Турнирная таблица АПЛ
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