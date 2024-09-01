Отар Габелия: приятно, что Мамардашвили перешёл в «Ливерпуль», в своё время я их обыгрывал

Бывший вратарь тбилисского «Динамо» Отар Габелия прокомментировал переход голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили в «Ливерпуль» и поделился воспоминаниями о своих играх с английским клубом.

«Переход в топ-команду всегда оценивается с хорошей стороны. «Ливерпуль» — один из лидеров чемпионата Англии, выигрывал Лигу чемпионов. Думаю, Алисон уйдёт в Саудовскую Аравию после этого сезона. Георгий знает, что делает, наверняка у него есть консультанты или какие-то гарантии. Иначе он бы не подписал контракт. Точно будет трудно, но если продолжит играть так же, как на Евро… Он перспективный парень, а ставят тех, кто лучше.

Приятно, что он перешёл именно в «Ливерпуль». В своё время я с ними играл и обыгрывал. Теперь в АПЛ я поддерживаю их», — сказал Габелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Ливерпуль» официально объявил о подписании 23-летнего вратаря Георгия Мамардашвили из «Валенсии». Грузинский голкипер присоединится к английскому клубу перед началом сезона-2025/2026, а до этого продолжит выступать за «летучих мышей». Мамардашвили выступает за «Валенсию» с зимы 2022 года, проведя 102 матча, из которых 31 завершил «на ноль». Его рыночная стоимость оценивается в € 45 млн.