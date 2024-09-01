«Сокол» и «Шинник» сыграли вничью в матче 8-го тура Первой лиги

Закончился матч 8-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и ярославский «Шинник». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра выступил Игорь Захаров. Встреча завершилась вничью — 0:0.

Футболисты так и не смогли открыть счёт в игре. В ходе матча арбитр показал две жёлтые карточки.

На данный момент таблицу Первой Лиги возглавляет тульский «Арсенал» (18). На второй позиции расположился «Урал» (17). Тройку замыкает московское «Торпедо» (16). «Сокол» (11) занимает восьмое место в турнирной таблице, тогда как «Шинник» (6) располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Сокол» отправится в гости к московской «Родине». «Шинник» примет на своём поле «Уфу».