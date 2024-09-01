Главный тренер «Ливерпуля» Слот: на «Олд Траффорд» сложно сохранять контроль

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится сегодня в 18:00 мск и пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Нам ещё многое предстоит доказать. И если говорить о предстоящей игре, то на «Олд Траффорд» сложно сохранять контроль. И даже если вы контролируете ситуацию, они все равно могут контратаковать вас в любой момент», — приводит слова Слота Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за два матча. «Ливерпуль» заработал шесть очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого девять очков в трёх играх.