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«Монако» упустил победу над «Лансом», Головин вышел на поле на 81-й минуте

«Монако» упустил победу над «Лансом», Головин вышел на поле на 81-й минуте
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Завершился матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Ланс». Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Итоговый результат — 1:1.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 1
Ланс
Ланс
1:0 Закария – 84'     1:1 Франковски – 90+4'    

Российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч с «Лансом» на скамейке запасных и появился на поле на 81-й минуте. На 84-й минуте забил полузащитник «Монако» Денис Закария с передачи Каю Энрике. На 94-й минуте сравнял счёт игрок «Ланса» Пшемыслав Франковски. Отметим, что на 78-й минуте после просмотра VAR был отменён гол полузащитника «Ланса» Реми Лабо Ласкари.

Напомним, 28-летний футболист не принимал участия в матчах первых двух туров чемпионата Франции по причине травмы.

После этой игры «Монако» набрал семь очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ланс» занимает третье место и опережает «Монако» по дополнительным показателям.

Турнирная таблица Лиги 1
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