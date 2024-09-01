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«Манчестер Юнайтед» представил новичка Угарте перед игрой с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» представил новичка Угарте перед игрой с «Ливерпулем»
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«Манчестер Юнайтед» представил новичка команды полузащитника Мануэля Угарте перед игрой с «Ливерпулем». Матч начался в 18:00 мск. На момент написания новости счёт в игре — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2-й тайм
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 35'     0:2 Диас – 42'     0:3 Салах – 56'    

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, контракт с уругвайским футболистом, который перешёл в клуб из «ПСЖ», рассчитан до лета 2029 года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее в СМИ появлялась информация, что английский клуб заплатил «ПСЖ» € 50 млн.

Угарте выступал в составе «ПСЖ» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за два матча.

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