«Манчестер Юнайтед» представил новичка Угарте перед игрой с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» представил новичка команды полузащитника Мануэля Угарте перед игрой с «Ливерпулем». Матч начался в 18:00 мск. На момент написания новости счёт в игре — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, контракт с уругвайским футболистом, который перешёл в клуб из «ПСЖ», рассчитан до лета 2029 года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее в СМИ появлялась информация, что английский клуб заплатил «ПСЖ» € 50 млн.

Угарте выступал в составе «ПСЖ» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за два матча.