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«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: Абакар Гаджиев открыл счёт в матче

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: Абакар Гаджиев открыл счёт в матче
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В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились самарские «Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала. Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена» (Cамара). В качестве главного арбитра выступает Сергей Чебан. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. На момент написания новости счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Гаджиев – 44'    

На 44-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Динамо» Махачкала Абакар Гаджиев.

«Крылья Советов» набрали шесть очков за шесть матчей и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» Махачкала после аналогичного количества игр заработало пять очков и располагается на 13-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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