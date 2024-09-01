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«Сможет сыграть в следующем матче». Агент Майсторовича — о состоянии футболиста «Динамо»

«Сможет сыграть в следующем матче». Агент Майсторовича — о состоянии футболиста «Динамо»
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Футбольный агент Александар Важич рассказал о состоянии защитника московского «Динамо» Милана Майсторовича, пропустившего матч с «Оренбургом» (2:2) из-за небольшого повреждения.

«У Милана ничего серьёзного, он скорее пропускает матч из-за превентивных мер. Он сможет сыграть уже в следующем матче, всё нормально», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

Сербский футболист выступает в составе «Динамо» с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс. До перехода в московский клуб Майсторович играл за молодёжную команду сербской «Войводины».

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