«Динамо» не было на поле в первом тайме». Личка — о матче с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал игру своей команды в матче 7-го тура РПЛ с «Оренбургом», который закончился со счётом 2:2.

«В первом тайме «Оренбург» был лучше, быстрее, больше хотел забрать три очка. Нам повезло, что мы пропустили только один гол. На поле не было команды, а были 11 индивидуальностей, которые хотели сыграть на мастерстве, но так это не работает.

Во второй половине мы старались, больше бегали, делали подборы, добавили в агрессивности. Нам повезло в моменте с первым пенальти, и после второго мы могли забить ещё и закрыть эту игру. В последние 10 минут хотелось бы, чтобы команда не играла в такой открытый футбол, а придержала мяч и не давала сопернику убегать в быстрые контратаки. В итоге в концовке могла победить любая команда», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на пятой строчке турнирной таблицы. «Оренбург» с шестью очками идёт 11-м.