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«Динамо» не было на поле в первом тайме». Личка — о матче с «Оренбургом»

«Динамо» не было на поле в первом тайме». Личка — о матче с «Оренбургом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал игру своей команды в матче 7-го тура РПЛ с «Оренбургом», который закончился со счётом 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Сахархизан – 20'     1:1 Перес – 64'     1:2 Маухуб – 72'     2:2 Перес – 90+5'    

«В первом тайме «Оренбург» был лучше, быстрее, больше хотел забрать три очка. Нам повезло, что мы пропустили только один гол. На поле не было команды, а были 11 индивидуальностей, которые хотели сыграть на мастерстве, но так это не работает.

Во второй половине мы старались, больше бегали, делали подборы, добавили в агрессивности. Нам повезло в моменте с первым пенальти, и после второго мы могли забить ещё и закрыть эту игру. В последние 10 минут хотелось бы, чтобы команда не играла в такой открытый футбол, а придержала мяч и не давала сопернику убегать в быстрые контратаки. В итоге в концовке могла победить любая команда», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на пятой строчке турнирной таблицы. «Оренбург» с шестью очками идёт 11-м.

Турнирная таблица РПЛ
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