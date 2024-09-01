Титов: институт сборных России должен и обязан жить

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о предстоящих матчах национальной команды с Вьетнамом и Таиландом. Встречи пройдут 5 и 7 сентября.

«Валерий Георгиевич сказал, что если бы была возможность, то играли бы в России. Сейчас такой возможности нет, но институт сборных должен и обязан жить. Скоро всё закончится, и мы опять будем играть в еврокубках, и все будут рады, что сборная вернулась! Это точно скоро будет, нужно только время. Подождём обязательно.

У нас есть великолепные молодые футболисты. Важно, чтобы их было не один-два, а как можно больше. Мы видим, как юные 17-летние мальчишки делают результат – это дорогого стоит. Этим надо дорожить, и не за горами день, когда они будут играть за сборную России. А пока им нужно давать играть, нужно давать шанс, пусть даже в кубковых матчах, чтобы они почувствовали, что такое большой футбол», — приводит слова Титова Metaratings.

В связи с событиями на Украине, в феврале 2022 года УЕФА совместно с ФИФА приняли решение отстранить все российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. После этого решения сборная России проводит только товарищеские матчи.