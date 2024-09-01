Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Личка прокомментировал безголевую серию Тюкавина

Личка прокомментировал безголевую серию Тюкавина
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 7-го тура РПЛ с «Оренбургом», который закончился со счётом 2:2, высказался о безголевой серии нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Сахархизан – 20'     1:1 Перес – 64'     1:2 Маухуб – 72'     2:2 Перес – 90+5'    

— У Константина Тюкавина было несколько хороших моментов, но он снова не забил. Чего ему не хватает в этом сезоне?
— Так бывает. Год назад тоже была серия, когда он не мог долго забить. В первом тайме у него был хороший шанс, когда он бил головой, потом не реализовал пенальти, а когда забил, судья свистнул офсайд. Надо быть терпеливым и стараться, работать, продолжать бить, и всё придёт, — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

Тюкавин не смог забить в четырёх последних матчах текущего сезона РПЛ. Всего в нынешнем сезоне Тюкавин провёл восемь игр за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на пятой строчке турнирной таблицы.

Материалы по теме
«Динамо» не было на поле в первом тайме». Личка — о матче с «Оренбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android