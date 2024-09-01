Личка прокомментировал безголевую серию Тюкавина

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 7-го тура РПЛ с «Оренбургом», который закончился со счётом 2:2, высказался о безголевой серии нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

— У Константина Тюкавина было несколько хороших моментов, но он снова не забил. Чего ему не хватает в этом сезоне?

— Так бывает. Год назад тоже была серия, когда он не мог долго забить. В первом тайме у него был хороший шанс, когда он бил головой, потом не реализовал пенальти, а когда забил, судья свистнул офсайд. Надо быть терпеливым и стараться, работать, продолжать бить, и всё придёт, — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

Тюкавин не смог забить в четырёх последних матчах текущего сезона РПЛ. Всего в нынешнем сезоне Тюкавин провёл восемь игр за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на пятой строчке турнирной таблицы.