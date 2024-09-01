«Локомотив» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч РПЛ

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Сегодня, 1 сентября, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступит Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Тимофеев, Самошников, Батраков, Тикнизян, Воробьёв.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Сперцян, Батчи, Ленини, Кастаньо, Са, Кордоба.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал 12 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

В минувшем туре «Локомотив» обыграл «Ростов» со счётом 3:2. «Краснодар» победил московское «Динамо» со счётом 1:0.