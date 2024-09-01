Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

«Ростов» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Сутормин, Кучаев, Глебов, Саравия, Комличенко, Роналдо.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Щетинин, Брахими, Мертенс, Марков, Ильин, Гиоргобиани.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за шесть матчей. «Факел» заработал четыре очка и располагается на последней, 16-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

Материалы по теме
«Локомотив» вернётся на первое место РПЛ? Но у «Краснодара» другие планы! LIVE
Live
«Локомотив» вернётся на первое место РПЛ? Но у «Краснодара» другие планы! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android