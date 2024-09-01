«Ростов» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

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Сегодня, 1 сентября, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Сутормин, Кучаев, Глебов, Саравия, Комличенко, Роналдо.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Щетинин, Брахими, Мертенс, Марков, Ильин, Гиоргобиани.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за шесть матчей. «Факел» заработал четыре очка и располагается на последней, 16-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.