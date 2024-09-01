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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: Диас оформил дубль

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: Диас оформил дубль
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В эти минуты проходит матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра идёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. Матч начался в 18:00 мск. На момент написания новости счёт в игре — 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2-й тайм
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 35'     0:2 Диас – 42'     0:3 Салах – 56'    

На седьмой минуте забил защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, однако его гол был отменён. На 35-й минуте отличился нападающий «Ливерпуля» Луис Диас с передачи Мохамеда Салаха. На 42-й минуте Диас оформил дубль также с паса Салаха.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за два матча. «Ливерпуль» заработал шесть очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого девять очков в трёх играх.

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