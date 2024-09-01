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Игрок «Челси» Джексон отпраздновал гол, повторив позу турецкого стрелка с Олимпиады

Игрок «Челси» Джексон отпраздновал гол, повторив позу турецкого стрелка с Олимпиады
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Нападающий «Челси» Николас Джексон, забив гол в игре 3-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас», которая закончилась со счётом 1:1, отпраздновал его, повторив позу турецкого стрелка, серебряного призёра Олимпиады в Париже Юсуфа Дикеча.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Джексон – 25'     1:1 Эзе – 53'    

Фото: Chris Lee/Getty Images

После этого матча в активе «Челси» стало четыре очка. Подопечные Энцо Марески занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с одним очком располагается на 16-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити», который набрал девять очков за три игры.

Ранее стало известно, что Дикеч подал заявление в Турецкое ведомство по патентам и товарным знакам, чтобы зарегистрировать патент на свою позу при стрельбе, которая принесла ему популярность в социальных сетях.

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