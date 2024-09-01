Геркус считает, что «Локомотиву» будет тяжело удержаться в лидерах РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о выступлении железнодорожников в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я бы сейчас это не переоценивал. Буквально через два месяца будет другой футбол. После первых туров всякое бывает: «Урал» в прошлом году лидировал, а в итоге вылетел. «Крылья» были на втором месте как-то — и где они сейчас? Посмотрим, на какой строчке будет «Локомотив» после 10-го тура, когда треть чемпионата закончится. Я бы не торопился делать выводы, но ребята — молодцы. Перед началом была настороженность, что ушли игроки, а на замену никого не взяли. С точки зрения обоймы, им тяжело будет удержаться в топе.

Самый дорогой игрок команды — Пиняев. Он не играет, с «Ростовом» не был в старте. О чём это говорит? Что все оценки обусловлены. Без самого дорогого игрока команда добивается результата. Воробьёв и Сулейманов не дорогие игроки, но играют и забивают», — приводит слова Геркуса Metaratings.

«Локомотив» набрал 15 очков за шесть матчей и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который набрал 17 очков за семь игр.