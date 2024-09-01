Фанаты «Ман Юнайтед» раскритиковали Каземиро за игру в первом тайме матча с «Ливерпулем»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» раскритиковали игру бразильского полузащитника Каземиро в первом тайме матча 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Об этом сообщает The Sun. На момент написания новости счёт в игре — 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Каземиро, твоя игра закончилась»;

«Две ошибки Каземиро — два гола Диаса»;

«Каземиро, уходи. Расторгните с ним контракт прямо сейчас».

На седьмой минуте забил защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, однако его гол был отменён. На седьмой минуте забил защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, однако его гол был отменён. На 35-й минуте отличился нападающий «Ливерпуля» Луис Диас с передачи Мохамеда Салаха. На 42-й минуте Диас оформил дубль также с паса Салаха.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за два матча. «Ливерпуль» заработал шесть очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого девять очков в трёх играх.