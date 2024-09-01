Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Динамо Махачкала, результат матча 1 сентября 2024, счёт 0:1, РПЛ 2024/2025

«Динамо» Мх одержало победу над «Крыльями Советов» в матче 7-го тура РПЛ
Комментарии

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступил Сергей Чебан. «Динамо» Махачкала одержало победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Гаджиев – 44'    

Единственный гол в матче на 44-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Махачкала Абакар Гаджиев.

«Динамо» Мх после этой победы набрало восемь очков за семь матчей и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр заработали шесть очков и располагаются на 10-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
В РПЛ — вторая отставка за сезон! Перед стартом чемпионата её точно не ждали так быстро
В РПЛ — вторая отставка за сезон! Перед стартом чемпионата её точно не ждали так быстро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android