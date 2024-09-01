«Динамо» Мх одержало победу над «Крыльями Советов» в матче 7-го тура РПЛ

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступил Сергей Чебан. «Динамо» Махачкала одержало победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 44-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Махачкала Абакар Гаджиев.

«Динамо» Мх после этой победы набрало восемь очков за семь матчей и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр заработали шесть очков и располагаются на 10-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.