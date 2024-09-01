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«КАМАЗ» и «Нефтехимик» поделили очки в матче 8-го тура Первой лиги

Закончился матч 8-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и нижнекамский «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра выступил Богдан Головко. Встреча завершилась вничью — 0:0.

Футболисты так и не смогли открыть счёт в игре. В ходе матча арбитр показал четыре жёлтые карточки.

На данный момент таблицу Первой Лиги возглавляет тульский «Арсенал» (18). На второй строчке расположился екатеринбургский «Урал» (17). Тройку замыкает московское «Торпедо» (16). «КАМАЗ» (8) занимает 12-е место, тогда как «Нефтехимик» (12) располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Нефтехимик» сыграет дома с «Енисеем». «КАМАЗ» также примет на своём поле «Черноморец».