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Главный тренер «Локо» Галактионов объяснил изменение в составе на матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил решение выпустить полузащитника Артёма Тимофеева в стартовом составе своей команды на матч с «Краснодаром». Игра начнётся сегодня в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Выход Тимофеева вместо Карпукаса? Мы посчитали, что в этой позиции должен выйти более мобильный игрок, Тимофеев также провел неплохой матч в Кубке России, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал 12 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

В минувшем туре «Локомотив» обыграл «Ростов» со счётом 3:2. «Краснодар» победил московское «Динамо» со счётом 1:0.