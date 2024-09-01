«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: Салах довёл счёт до разгромного

В эти минуты проходит матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра идёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. Матч начался в 18:00 мск. На момент написания новости счёт в игре — 0:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте забил защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, однако его гол был отменён. На седьмой минуте забил защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, однако его гол был отменён. На 35-й минуте отличился нападающий «Ливерпуля» Луис Диас с передачи Мохамеда Салаха. На 42-й минуте Диас оформил дубль также с паса Салаха. На 56-й минуте отметился голом уже сам Салах.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за два матча. «Ливерпуль» заработал шесть очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого девять очков в трёх играх.