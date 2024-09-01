Главный тренер «Оренбурга» Деограсия прокомментировал ничью с московским «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал игру своей команды в матче 7-го тура РПЛ с «Динамо», который закончился со счётом 2:2.

«В первом тайме наша команда выступила очень хорошо, но в начале второго тайма мне игра не очень понравилась. Как будто не хватало концентрации. После второго пропущенного гола с пенальти команда оживилась, и как минимум ничья была заслуженной», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Оренбург» имеет в своём активе шесть очков. Подопечные Деограсии располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ. «Динамо» с 13 очками идёт пятым. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 17 очков после семи матчей.