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Главный тренер «Оренбурга» Деограсия прокомментировал ничью с московским «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Деограсия прокомментировал ничью с московским «Динамо»
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал игру своей команды в матче 7-го тура РПЛ с «Динамо», который закончился со счётом 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Сахархизан – 20'     1:1 Перес – 64'     1:2 Маухуб – 72'     2:2 Перес – 90+5'    

«В первом тайме наша команда выступила очень хорошо, но в начале второго тайма мне игра не очень понравилась. Как будто не хватало концентрации. После второго пропущенного гола с пенальти команда оживилась, и как минимум ничья была заслуженной», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Оренбург» имеет в своём активе шесть очков. Подопечные Деограсии располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ. «Динамо» с 13 очками идёт пятым. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 17 очков после семи матчей.

Турнирная таблица РПЛ
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