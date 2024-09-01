«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ

Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор. «Ливерпуль» разгромил соперника со счётом 3:0.

На седьмой минуте забил защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, однако его гол был отменён. На 35-й минуте отметился нападающий «Ливерпуля» Луис Диас с передачи Мохамеда Салаха. На 42-й минуте Диас оформил дубль также с паса Салаха. На 56-й минуте отметился голом уже сам Салах.

«Ливерпуль» после этой победы набрал девять очков и поднялся на вторую строчку. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого девять очков в трёх играх.