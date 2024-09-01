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Манчестер Юнайтед — Ливерпуль, результат матча 3-го тура АПЛ, счёт 0:3, 1 сентября 2024 года

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ
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Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор. «Ливерпуль» разгромил соперника со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 35'     0:2 Диас – 42'     0:3 Салах – 56'    

На седьмой минуте забил защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, однако его гол был отменён. На 35-й минуте отметился нападающий «Ливерпуля» Луис Диас с передачи Мохамеда Салаха. На 42-й минуте Диас оформил дубль также с паса Салаха. На 56-й минуте отметился голом уже сам Салах.

«Ливерпуль» после этой победы набрал девять очков и поднялся на вторую строчку. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого девять очков в трёх играх.

Турнирная таблица АПЛ
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