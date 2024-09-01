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«Черноморец» и «Родина» сыграли вничью в матче 8-го тура Первой лиги

«Черноморец» и «Родина» сыграли вничью в матче 8-го тура Первой лиги
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Закончился матч 8-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Черноморец» из Новороссийска и московская «Родина». Игра проходила на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. В качестве главного арбитра выступил Антон Анопа. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 8-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 2
Родина
Москва
0:1 Стежко – 34'     1:1 Крижан – 35'     1:2 Юшин – 62'     2:2 Чичинадзе – 67'    

На 34-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Черноморца» Виталий Стежко. На 35-й минуте уже защитник «Родины» Митя Крижан отправил мяч в свои ворота. На 62-й минуте голом отметился нападающий «Родины» Александр Юшин. На 67-й минуте забил защитник хозяев Анри Чичинадзе, установив окончательный счёт встречи – 2:2.

На данный момент таблицу Первой Лиги возглавляет тульский «Арсенал» (18). На второй строчке расположился «Урал» (17). Тройку замыкает московское «Торпедо» (16). «Родина» (11) занимает девятое место в турнирной таблице, тогда как «Черноморец» (8) располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Черноморец» отправится в гости к «КАМАЗу» из Набережных Челнов. «Родина» примет на своём поле саратовский «Сокол».

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