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Махачкалинское «Динамо» одержало вторую победу подряд

Махачкалинское «Динамо» одержало вторую победу подряд
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Махачкалинское «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Эта победа стала для махачкалинцев второй подряд во всех турнирах. Ранее «Динамо» победило московский «Спартак» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Гаджиев – 44'    

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Абакар Гаджиев, которому на 44-й минуте ассистировал новичок махачкалинской команды Мохаммад Хоссейннежад. Для махачкалинцев победа стала первой выездной в Российской Премьер-Лиге.

«Динамо» после этой победы набрало восемь очков за семь матчей и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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