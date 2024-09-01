Махачкалинское «Динамо» одержало вторую победу подряд

Махачкалинское «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Эта победа стала для махачкалинцев второй подряд во всех турнирах. Ранее «Динамо» победило московский «Спартак» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Абакар Гаджиев, которому на 44-й минуте ассистировал новичок махачкалинской команды Мохаммад Хоссейннежад. Для махачкалинцев победа стала первой выездной в Российской Премьер-Лиге.

«Динамо» после этой победы набрало восемь очков за семь матчей и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.