«Локомотив» — «Краснодар»: Са забил на пятой минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и «Краснодар». Игра идёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступает Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте забил нападающий «Краснодара» Виктор Са.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал 12 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

В минувшем туре «Локомотив» обыграл «Ростов» со счётом 3:2. «Краснодар» победил московское «Динамо» со счётом 1:0.