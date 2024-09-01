«Гавр» обыграл «Осер» в матче Лиги 1, Кузяев появился на поле на 82-й минуте

Завершился матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Осер». Игра прошла на стадионе «Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступил Марк Болланжье. «Гавр» одержал победу со счётом 3:1.

На 17-й минуте забил полузащитник «Осера» Гаэтан Перрен. На 23-й минуте полузащитник «Осера» Элиша Овусу срезал мяч в свои ворота. На 52-й минуте полузащитник «Гавра» Рассул Ндиайе с передачи защитника Кристофера Опери вывел свою команду вперёд. Отметим, что четырьмя минутами до этого был отменён ещё один гол Ндиайе. На 90+8-й минуте игрок «Гавра» Абдулайе Туре реализовал пенальти. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев появился на поле на 82-й минуте.

После этого матча «Гавр» набрал шесть очков и занимает седьмое место. «Осер» идёт 13-м с тремя очками.