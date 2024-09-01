«Ницца» разгромила «Анже» в гостевом матче Лиги 1

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Завершился матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Анже» и «Ницца». Игра прошла на стадионе «Раймон Копа» в Анже. В качестве главного арбитра встречи выступил Жереми Стина. «Ницца» одержала победу со счётом 4:1.

На шестой минуте забил защитник «Ниццы» Юссуф Ндайишимийе, которому ассистировал Жонатан Клосс. На 25-й минуте отметился голом хавбек «Ниццы» Хишем Будауи. Ему ассистировал Тангай Н'Домбеле. На 67-й минуте забил игрок «Анже» Химад Абделли, реализовав пенальти. На 72-й минуте отличился нападающий «Ниццы» Эванн Гессан. На 85-й минуте Эванн Гессан оформил дубль.

После этой победы «Ницца» набрала четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» занимает 17-ю строчку, не набрав ни одного очка.

В параллельном матче Лиги 1 встречались «Реймс» и «Ренн». Игра завершилась со счётом 2:1.