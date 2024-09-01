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«Ницца» разгромила «Анже» в гостевом матче Лиги 1

«Ницца» разгромила «Анже» в гостевом матче Лиги 1
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Завершился матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Анже» и «Ницца». Игра прошла на стадионе «Раймон Копа» в Анже. В качестве главного арбитра встречи выступил Жереми Стина. «Ницца» одержала победу со счётом 4:1.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 4
Ницца
Ницца
0:1 Ндайишимийе – 6'     0:2 Будауи – 25'     1:2 Абделли – 67'     1:3 Гессан – 72'     1:4 Гессан – 85'    
Удаления: нет / Бомбито – 65'

На шестой минуте забил защитник «Ниццы» Юссуф Ндайишимийе, которому ассистировал Жонатан Клосс. На 25-й минуте отметился голом хавбек «Ниццы» Хишем Будауи. Ему ассистировал Тангай Н'Домбеле. На 67-й минуте забил игрок «Анже» Химад Абделли, реализовав пенальти. На 72-й минуте отличился нападающий «Ниццы» Эванн Гессан. На 85-й минуте Эванн Гессан оформил дубль.

После этой победы «Ницца» набрала четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» занимает 17-ю строчку, не набрав ни одного очка.

В параллельном матче Лиги 1 встречались «Реймс» и «Ренн». Игра завершилась со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
2 : 1
Ренн
Ренн
0:1 Эстигор – 13'     1:1 Ито – 41'     2:1 Диаките – 48'    
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