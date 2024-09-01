«Бавария» победила «Фрайбург» в матче 2-го тура Бундеслиги

Завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Фрайбург». Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра выступил Кристиан Дингерт. «Бавария» одержала победу со счётом 2:0.

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Баварии» Гарри Кейн, реализовав 11-метровый удар. На 78-й минуте нападающий Томас Мюллер увеличил преимущество «Баварии» — 2:0.

«Бавария» заработала шесть очков за два матча и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Фрайбург» набрал три очка за аналогичное количество матчей и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Хайденхайм», у которого шесть очков.