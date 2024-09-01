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Чалов и Оздоев — в стартовом составе ПАОКа на матч греческой Суперлиги с «Атромитосом»

Чалов и Оздоев — в стартовом составе ПАОКа на матч греческой Суперлиги с «Атромитосом»
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Полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Фёдор Чалов выйдут в стартовом составе ПАОКа на матч 3-го тура греческой Суперлиги с «Атромитосом».

Греция — Суперлига . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Атромитос
Перистери
1-й тайм
0 : 0
ПАОК
Салоники

Полностью стартовый состав ПАОКа выглядит следующим образом: Котарски, Кендзёра, Отто, Баба, Михайлидис, Константелиас, Живкович, Оздоев, Шваб, Шоретире, Чалов.

1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

Федя — воспитанник армейцев, с семи лет находился в структуре ПФК ЦСКА. За основной состав он дебютировал в сезоне-2016/2017, а первый гол забил «Уралу» в декабре 2016-го.

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