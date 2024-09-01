Томас Мюллер побил рекорд по количеству матчей за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер достиг наибольшего количества матчей среди игроков в истории клуба. Об этом сообщила пресс-служба «Баварии» в социальных сетях.

На данный момент в активе Мюллера 710 матч. Игрок обошёл по этому показателю бывшего голкипера «Баварии» Зеппа Майера. Рекордным матчем Томаса Мюллера стала игра 2-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (2:0). Нападающий отметился забитым мячом.

В текущем сезоне Томас Мюллер провёл три матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Всего за 710 игр Мюллер забил 286 голов и отдал 274 результативны передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.