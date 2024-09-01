Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Мюллер побил рекорд по количеству матчей за «Баварию»

Томас Мюллер побил рекорд по количеству матчей за «Баварию»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер достиг наибольшего количества матчей среди игроков в истории клуба. Об этом сообщила пресс-служба «Баварии» в социальных сетях.

На данный момент в активе Мюллера 710 матч. Игрок обошёл по этому показателю бывшего голкипера «Баварии» Зеппа Майера. Рекордным матчем Томаса Мюллера стала игра 2-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (2:0). Нападающий отметился забитым мячом.

В текущем сезоне Томас Мюллер провёл три матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Всего за 710 игр Мюллер забил 286 голов и отдал 274 результативны передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
Легенда «Баварии» посоветовал Вирцу не покидать «Байер» до чемпионата мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android