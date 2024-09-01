Сегодня, 1 сентября, во 2-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 прошли два матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Бундеслиги 1 сентября:

«Хайденхайм» — «Аугсбург» — 4:0;

«Бавария» — «Фрайбург» — 2:0.

Первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025 занимает «Хайденхайм», который набрал шесть очков в двух встречах. На второй строчке располагается мюнхенская «Бавария», заработавшая также шесть очков после двух матчей. Замыкает тройку лидеров «РБ Лейпциг», набравший также шесть очков. На четвёртом месте находится «Боруссия» Дортмунд, заработавшая четыре очка. В зоне вылета располагаются «Санкт-Паули», «Бохум» и «Хольштайн Киль».