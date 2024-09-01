«Локомотив» — «Краснодар»: Сперцян реализовал пенальти на 45+3-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Краснодар» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+3-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Краснодар» располагается на шестой строчке, заработав 12 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.