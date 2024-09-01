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Гендиректор «Динамо» Мх Газизов оценил положение команды в РПЛ перед паузой на сборные

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов оценил положение команды в РПЛ перед паузой на сборные
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о положении команды в турнирной таблице чемпионата России перед паузой на сборные.

«Мы знаем, где мы не добрали очков. Не буду лукавить, оцениваем позицию в таблице перед паузой удовлетворительно. До этого перерыва команда показала себя неплохо», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала восемь очков за семь матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков. В следующем туре «Динамо» сыграет с московским «Спартаком» 15 сентября.

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