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Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
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19:45 Мск
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Фото: офсайд Морозова, из-за которого был отменён гол «Локо» в матче с «Краснодаром»

Фото: офсайд Морозова, из-за которого был отменён гол «Локо» в матче с «Краснодаром»
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В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Краснодар» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3    

В первом тайме был отменён гол защитника «Локомотива» Евгения Морозова. VAR зафиксировал положение «вне игры».

Фото: Кадр трансляции

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Краснодар» располагается на шестой строчке, заработав 12 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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