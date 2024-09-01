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В «Динамо» Мх прокомментировали победу над «Крыльями Советов» в РПЛ

В «Динамо» Мх прокомментировали победу над «Крыльями Советов» в РПЛ
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Гаджиев – 44'    

«Вязкая, тяжёлая игра. Понимали, что так будет. Были единоборства, забили хороший гол. Могли и второй. Во втором тайме была уже контратакующая модель. «Крылья» — хорошая команда, мы знали, что они будут давить. Ещё получилась такая хорошая история, ведь Гаджи Муслимовича любят в Самаре, были рады видеть.

Спасибо болельщикам: они гнали вперёд, придавали стимул. Такие матчи будут, они сложные, но мы ведь только новички», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Динамо» Махачкала после этой победы набрало восемь очков за семь матчей и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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