В «Динамо» Мх прокомментировали победу над «Крыльями Советов» в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

«Вязкая, тяжёлая игра. Понимали, что так будет. Были единоборства, забили хороший гол. Могли и второй. Во втором тайме была уже контратакующая модель. «Крылья» — хорошая команда, мы знали, что они будут давить. Ещё получилась такая хорошая история, ведь Гаджи Муслимовича любят в Самаре, были рады видеть.

Спасибо болельщикам: они гнали вперёд, придавали стимул. Такие матчи будут, они сложные, но мы ведь только новички», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Динамо» Махачкала после этой победы набрало восемь очков за семь матчей и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.