«Ростов» — «Факел»: Осипенко реализовал пенальти на 45-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко реализовал пенальти.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за шесть матчей. «Факел» заработал четыре очка и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.