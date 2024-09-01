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«Сочи» разгромил «Тюмень» в матче 8-го тура Первой лиги

«Сочи» разгромил «Тюмень» в матче 8-го тура Первой лиги
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Закончился матч 8-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Анатолий Жабченко. Встреча завершилась победой хозяев — 3:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 8-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
3 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 Писарский – 45+1'     2:0 Писарский – 70'     3:0 Крамарич – 88'    

На 45+1-й минуте забил нападающий «Сочи» Владимир Писарский. На 70-й Владимир Писарский оформил дубль. На 88-й минуте Мартин Крамарич забил третий гол, установив окончательный счёт встречи — 3:0.

На данный момент таблицу Первой Лиги возглавляет тульский «Арсенал» (18). На второй строчке расположился екатеринбургский «Урал» (17). Тройку замыкает московское «Торпедо» (16). «Сочи» (13) занимает четвёртое место, тогда как «Тюмень» (5) располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Сочи» сыграет на чужом поле с «Аланией». «Тюмень» также отправится в гости к «Балтике».

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