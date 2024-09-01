Эдуард Сперцян забил первый гол за «Краснодар» в текущем сезоне

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти на 45+3-й минуте матча 7-го тура РПЛ с «Локомотивом». Таким образом, Сперцян забил первый гол за «Краснодар» в текущем сезоне. На момент написания новости счёт в матче — 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За первую команду «быков» Сперцян провёл 119 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 27 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

«Краснодар» на данный момент заработал 12 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.