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Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
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Эдуард Сперцян забил первый гол за «Краснодар» в текущем сезоне

Эдуард Сперцян забил первый гол за «Краснодар» в текущем сезоне
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти на 45+3-й минуте матча 7-го тура РПЛ с «Локомотивом». Таким образом, Сперцян забил первый гол за «Краснодар» в текущем сезоне. На момент написания новости счёт в матче — 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

За первую команду «быков» Сперцян провёл 119 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 27 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

«Краснодар» на данный момент заработал 12 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

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