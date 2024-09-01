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Кейн забил всем 17 командам в Бундеслиге, с которыми когда-либо встречался

Кейн забил всем 17 командам в Бундеслиге, с которыми когда-либо встречался
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Центральный нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн забил всем 17 командам в Бундеслиге, с которыми когда-либо встречался. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Сегодня, 1 сентября, Гарри Кейн в матче с «Фрайбургом» забил гол 17-й команде Бундеслиги (всего в лиге 18 клубов). Помимо Кейна, в Бундеслиге забивал большому числу команд в чемпионате Германии только Мирослав Клозе (28 команд).

Кейн в прошлом сезоне сыграл 32 матча за клуб в Бундеслиге, в которых отметился 36 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего форварда составляет € 100 млн.

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