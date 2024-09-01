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Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
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19:45 Мск
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«Локомотив» — «Краснодар»: Кордоба довёл счёт до разгромного

«Локомотив» — «Краснодар»: Кордоба довёл счёт до разгромного
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В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и «Краснодар». Игра идёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступает Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

На пятой минуте забил нападающий «Краснодара» Виктор Са. На 32-й минуте счёт сравнял защитник «Локомотива» Евгений Морозов после розыгрыша углового, однако гол был отменён в результате просмотра VAR. На 45+3-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти. На 64-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал 12 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

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