«Фиорентина» вырвала ничью в матче 3-го тура Серии А с «Монцей», отыгравшись с 0:2

Сегодня, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Фиорентина» и «Монца». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Матч завершился вничью — 2:2.
На 18-й минуте счёт открыл нападающий гостей Милан Джурич. На 32-й минуте преимущество увеличил полузащитник «Монцы» Даниэль Мальдини. На 45-й минуте игрок «Фиорентины» Мойзе Кин сократил отставание. На 90+6-й минуте счёт сравнял полузащитник Робин Госенс — 2:2.
В параллельном матче встречались «Дженоа» и «Верона». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 55-й минуте забил нападающий «Вероны» Джексон Тчатчуа. На 64-й минуте Каспер Тенгстедт реализовал пенальти и увеличил отрыв гостей.
«Фиорентина» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала три очка за три матча. «Дженоа» заработала четыре очка и находится на 10-м месте, а «Верона» с шестью очками располагается на четвёртой строчке. «Монца» заработала два очка и находится на 15-м месте. Турнирную таблицу Серии А возглавляет миланский «Интер», у которого семь очков.
- 1 сентября 2024
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