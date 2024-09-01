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Результаты матчей АПЛ 1 сентября

Результаты матчей АПЛ 1 сентября
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Сегодня, 1 сентября, состоялись три матча 3-го тура английской Премьер-лиги.

Результаты матчей чемпионата Англии 1 сентября:

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 1:1;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1;
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:3.

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали девять очков за три матча. На второй строчке находится «Ливерпуль», который также набрал девять очков, но уступает по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Брайтон энд Хоув Альбион», в активе которого семь очков.

На последнем, 20-м, месте находится «Эвертон», который не набрал ни одного очка. На 19-й строчке расположился «Саутгемптон», у которого также нет очков. На 18-м месте — «Вулверхэмптон».

Турнирная таблица АПЛ
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