Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Локомотив — Краснодар, результат матча 7-го тура РПЛ, счёт 0:3, 1 сентября 2024 года

«Краснодар» разгромил «Локомотив» в матче 7-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Краснодар». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов. «Краснодар» одержал победу в матче со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

На пятой минуте забил нападающий «Краснодара» Виктор Са. На 32-й минуте счёт сравнял защитник «Локомотива» Евгений Морозов после розыгрыша углового, однако гол был отменён в результате просмотра VAR. На 45+3-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти. На 64-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 87-й минуте Кордоба был удалён, получив вторую жёлтую карточку.

«Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Краснодар» разгромил «Локо»! Но потерял Кордобу на следующую игру
«Краснодар» разгромил «Локо»! Но потерял Кордобу на следующую игру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android