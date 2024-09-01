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«Ростов» — «Факел»: Роналдо увеличил преимущество хозяев на 72-й минуте

«Ростов» — «Факел»: Роналдо увеличил преимущество хозяев на 72-й минуте
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В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу «Ростова». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Комличенко – 23'     2:0 Осипенко – 45'     2:1 Ильин – 68'     3:1 Роналдо – 72'     4:1 Голенков – 84'    

На 72-й минуте преимущество хозяев увеличил нападающий Роналдо — 3:1.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за шесть матчей. «Факел» заработал четыре очка и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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